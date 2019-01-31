В Бурятии из-за морозов перенесли соревнования «Лёд надежды нашей»

Конькобежцы будут соревноваться 16 февраля
Как сообщал «Байкал-Daily»
, школьники республики могут принять участие во всероссийских соревнованиях «Лёд надежды нашей». В связи с надвигающимися морозами массовые соревнования по конькобежному спорту перенесли со 2 на 16 февраля, сообщает минспорта по республики.
Соревнование «Лёд надежды нашей» состоится в Улан-Удэ на катке
Центрального стадиона.
Соревнования проводятся по следующим группам:
1 группа – учащиеся с 1-ого по 2-ой классы;
2 группа – учащиеся с 3-ого по 5-ый класс;
3 группа – учащиеся с 6-ого по 8-ой класс,
4 группа – учащиеся с 9-ого по 11-ый класс.
- Для первой и второй групп дистанция забега составляет 50 метров, для остальных – 100 метров. Участники, занявшие с I по III места в каждой группе на всех дистанциях соревнований, награждаются медалями и дипломами минспорта России, - комментирует пресс-служба минспорта республики.
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