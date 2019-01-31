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Улан-удэнский силач выпустил видео, где бьёт очередные рекорды

Улан-удэнский силач выпустил видео, где бьёт очередные рекорды
Общество, 
Рафаль Кулиев толкнул гантель весом больше 70 килограмм

Видео посвящено небольшим рекордам, где улан-удэнец Рафаэль Кулиев принял вызов друга. Вызов заключается в ходьбе с двумя гирями по 32 килограмма на максимальное количество метров за три минуты на дистанции в 6 метров. 

- Два года назад, мой друг Виталий бросал вызов всем любителям спорта. У нас уже, если честно идеи кончились, что снимать, а люди просят, и вот решил побить рекорд. Выполнил его на один раз больше, чтобы у Виталия была мотивация побить его, но это даже не сложно было, - рассказал «Байкал-Daily» Рафаэль Кулиев.

Но настоящие сложности атлеты почувствовали, когда начали толкать гантели одной рукой. Предыдущий рекорд Рафаэля был 70 килограмм, в этот раз спортсмен преодолел вес в 72,5 килограмма.

- Некоторые говорят, что толкать гантель легче, чем гирю одну. Я вот гирю толкал одну 70 килограмм, она намного легче показалась мне, чем гантель с таким же весом, - подчеркнул атлет.


Поставить свой личный рекорд Рафаэль смог после шестичасовой тренировки. 

- Вообще есть цель толкнуть свой вес одной рукой. Я на данный момент вешу 78 килограмм, а толкнул 72,5. Думаю, если гиря была бы 80-килограммовая, то я бы толкнул её одной рукой, а так вообще очень хочется сделать гирю весом в 80-85 килограмм и устраивать городские соревнования. Но, к сожалению, таких гирь у нас нет, - рассуждает атлет.

Рассказал Рафаэль «Байкал-Daily» и об удивительном для него случае произошедшем на тренировке.

- Вчера я с разбега толчком двумя ногами прыгнул в высоту почти 175 сантиметров без подготовки. Очень странно, почему я так высоко стал прыгать, раньше прыгал с места по 170 сантиметров, - подытожил Рафаэль.

Как сообщал «Байкал-Daily», Рафаэль Кулиев попытает счастье в шоу «Русский ниндзя», где может выиграть 5 миллионов рублей. Также атлет уже два раза попадал в книгу рекордов России. 
спорт силовой экстрим
 
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