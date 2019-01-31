В Улан-Удэ управляющие компании очищают крыши домов от снега



Снег с двускатных крыш убирают немного позднее. В случае, если это южная сторона, или снега скопилось много, его также заранее очищают, чтобы не допустить падения на пешеходов и припаркованные автомобили.



Что касается последних, то управляющим компаниям и ТСЖ они создают немало хлопот при проведении работ.



- Перед проведением работ для соблюдения требований безопасности место проведения работ обязательно огораживается лентой. Мы с вечера готовим территорию, просим граждан убрать машины. Мы несколько дней не могли приступить к работам по улице Куйбышева. Кто-то бросил во дворе разбитую машину. Нам пришлось «укрыть» её матрацами чтобы не повредить. Мы неоднократно обращались по данному факту в ГИБДД, но машина так и стоит, - пояснил Никанор Шалтыков.



За чистотой территорий у общественных зданий, организаций, торговых мест обязаны следить собственники зданий. Площадь, которую убирают управляющие компании и ТСЖ, превышает более 150 квадратных километров, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.





Сотрудники управляющих компаний и ТСЖ в данный момент приступили к уборке снега с крыш зданий. В первую очередь необходимо убрать его с плоских, а не c двускатных крыш.- Снег с такой крыши сам не упадёт, нужно убирать его вручную. Сейчас днём солнечно, возможно таяние, а ночью снег опять замёрзнет. Это чревато затоплением водостоков и квартир на последних этажах, - рассказал директор управляющей компании ООО «ЖЭУ-2» Никанор Шалтыков.На территории, обслуживаемой «ЖЭУ-2», таких домов немного, чего не скажешь о проспекте Строителей, где расположено несколько «девятиэтажек» с плоскими крышами.