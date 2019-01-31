Свыше 5 тысяч улан-удэнцев за январь болели ОРВИ и гриппом



По информации Роспотребнадзора по Бурятии в Улан-Удэ отмечается превышение эпидемического порога. За 4 недели января в городе зарегистрировано 5012 случаев заболеваемости ОРВИ и гриппом.



Мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ в Улан-Удэ ведётся ежедневно. На сегодняшний день в дошкольных образовательных учреждениях болеют 2261 воспитанников, что составляет 11,3% из числа общего числа детей всех детских садов.



18 групп в 9 детсадах закрыты на карантин. В детских садах Улан-Удэ усилен контроль «утреннего фильтра» с обязательной термометрией и осмотром детей для своевременного выявления больных или лиц с подозрением на заболевание ОРВИ и гриппом. Усилен санитарно-противоэпидемический и дезинфекционный режимы, включая обеспечение утренних фильтров, ежедневной текущей дезинфекции.



С целью недопущения эпидемического распространения ОРВИ и гриппа на территории Улан-Удэ с 23 января введён режим «Повышенная готовность». В период с 24 января по 3 февраля в связи с повышением эпидемиологических порогов заболеваемости в школах городах отменены учебные занятия.



Также до 10 февраля ограничено проведение массовых культурных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях, сообщает управление по информационной политике.

