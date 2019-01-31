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Молодёжь Улан-Удэ приглашают на зимнюю спартакиаду

Молодёжь Улан-Удэ приглашают на зимнюю спартакиаду
Общество,  Фото:pixabay.com
Спартакиада состоится 1 февраля в парке Юбилейном 

Спартакиада будет проводиться в рамках празднования Дня российского студенчества и наступающего Белого месяца. 

Команды будут соревноваться в таких конкурсах, как биатлон на коньках, стрельба из лука, кёрлинг. Участие в спартакиаде могут принять молодёжные команды учебных средних профессиональных и высших профессиональных заведений Улан-Удэ, а также предприятий города. 




спорт соревнования
 
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