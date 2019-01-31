Молодёжь Улан-Удэ приглашают на зимнюю спартакиаду

Спартакиада состоится 1 февраля в парке Юбилейном
Спартакиада будет проводиться в рамках празднования Дня российского студенчества и наступающего Белого месяца.
Команды будут соревноваться в таких конкурсах, как биатлон на коньках, стрельба из лука, кёрлинг. Участие в спартакиаде могут принять молодёжные команды учебных средних профессиональных и высших профессиональных заведений Улан-Удэ, а также предприятий города.
Спартакиада состоится 1 февраля в парке Юбилейном
Чаще всего болеют дети в возрасте от 3 до 6 лет, и школьники с 7 до 14 лет
Похолодание синоптики прогнозируют 2 и 3 февраля
Документальная лента «Жёсткая сцепка» повествует о путешествии старовера Селедкова, который отправляется на берег Тихого океана
Обряд «Подношения Белому старцу» прошёл на заводе «Молоко Бурятии». ФОТО
Ситуацию с гриппом и ОРВИ в стране обсудили на совещании с Путиным в Москве. ВИДЕО
«Это здорово, ведь дети впервые не чувствовали запах его перегара», прокомментировал известный телеведущий. ВИДЕО
Они проводились среди школьников
Спасатель представит Россию на конкурсе «Mister International-2019» на Филиппинах. ФОТО, ВИДЕО
У борцов появился современный комплекс. ВИДЕО
Отключение произошло в Железнодорожном районе
Горожан приглашают посетить экспозицию
Выбраны лучше гастрономические фестивали страны
Люди могут поучаствовать в сохранении лесов
Организаторы приглашают детей в возрасте от 7 до 18 лет к участию в творческом конкурсе