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Бурятию накроют 50-градусные морозы

Бурятию накроют 50-градусные морозы
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко. Из архива.
Похолодание синоптики прогнозируют 2 и 3 февраля

По данным Бурятского гидрометцентра, 2-3 февраля по республике ожидается морозная погода. Столбик термометра опустится до -35, -40 градусов, по северу до -45 °С, по крайнему северу республики до -50 градусов мороза. На дорогах города и региона местами снежные накаты. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Морозная погода – всегда серьёзное испытание для служб жизнеобеспечения (ЖКХ, энергетики, линий связи) и для рядовых граждан. 

Сотрудники МЧС напоминают о рисках, связанных с низкими температурами: 

Самое главное, позаботьтесь о пожарной безопасности своего жилья. Все виды отопления (печное, газовое, электрическое) должны находиться под пристальным вниманием домовладельцев. Использование электроприборов должно соответствовать инструкции. Категорически запрещено использовать самодельное электрооборудование.

Не позволяйте детям играть со спичками и другими пожароопасными предметами. Не оставляйте детей и недееспособных членов семьи дома одних.

Соблюдайте меры пожарной безопасности сами и призывайте к бдительности окружающих. Из-за пожара у соседей может пострадать и ваше имущество.

Как правило, в холода осложняется обстановка на дорогах. Снежные накаты, заносы, гололедные явления способствуют росту ДТП. Учащаются внезапные механические поломки автомобилей, а также случаи пожаров на автотранспорте от неправильного прогрева.

Избежать проблем на дорогах можно, только временно поставив личные авто на прикол. Водителям-дальнобойщикам необходимо помнить, что на внешних трассах, как правило, всегда холоднее, поэтому надо тщательнее заботиться о своей безопасности. Заложите в машину минимальные средства спасения – лопату, трос, топор.

Выходя на улицу, одевайтесь теплее и следите за тем, как одеваются ваши дети. Для предупреждения обморожения не рекомендуется гулять при температуре ниже 20 градусов детям, пожилым и больным людям, страдающим хроническими заболеваниями. Лицо необходимо защитить жирным кремом. Носите свободную одежду и обувь, меховые варежки, одевайтесь как «капуста». Не носите в мороз металлических украшений – металл остывает моментально, а также нарушается циркуляция крови.

- В сильный холод прогулки и дальние поездки лучше отменить. Не злоупотребляйте спиртным, - заключили в управлении. 
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