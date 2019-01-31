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В Байкальском заповеднике покажут фильм «Жёсткая сцепка»

В Байкальском заповеднике покажут фильм «Жёсткая сцепка»
Общество,  Фото:pixabay.com
Документальная лента «Жёсткая сцепка» повествует о путешествии старовера Селедкова, который отправляется на берег Тихого океана

10 февраля в визит-центре «Байкал заповедный» Байкальского государственного заповедника пройдёт творческая встреча с поэтом, писателем, членом Союза писателей России, автором ряда документальных кинематографических проектов Михаилом Тарковским. В рамках встречи состоится первый на берегах Байкала показ документального фильма «Жёсткая сцепка», где Тарковский дебютировал в качестве режиссёра. Об этом сообщает пресс-служба заповедника.

Документальная лента «Жёсткая сцепка» повествует о путешествии старовера Селедкова, который отправляется на берег Тихого океана. Основная цель поездки – посетить могилу матери в затерянном дальневосточном посёлке и повидаться с братьями, один из которых вернулся из Латинской Америки, где прожил всю жизнь. Но вскоре путешествие превращается в поиски себя, своего пути и смысла жизни.

– «Жёсткая сцепка» – фильм-размышление. Мысли сибиряков о своей роли в жизни страны, о потребительском отношении к природе Сибири. Жёсткая сцепка – это автомобильный термин, который в контексте кинокартины становится связью жителей европейской части страны с теми, кто остался в Сибири, на Енисее, – рассказывает сорежиссёр фильма Александр Калашников.

– Вместе с героем фильма «Жёсткая сцепка», со старообрядцем, ты едешь автостопом из Туруханска во Владивосток – и вся Россия, вся Родина наша, как на ладони. И такое горькое, и радостное одновременно, это путешествие – нет слов, – отмечает театральный режиссёр, заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель «Коляда-театр» Николай Коляда.

Справка: 

Фильм «Жёсткая сцепка» – участник международного фестиваля документальных фильмов «Встречи в Сибири» в Новосибирске, международного фестиваля документального кино «Флаэртиана» в Перми и открытого всероссийского фестиваля документальных фильмов «Соль Земли» в Самаре. Призёр Ассоциации документального кино Союза кинематографистов России XXIX открытого фестиваля документального кино «Россия» за создание цикла документальных фильмов «Жёсткая сцепка» (2018) и «Замороженное время» (2015). Победитель XII Северокавказского открытого фестиваля кино и телевидения «Кунаки» в номинации «Вера и надежда». Обладатель специального приза ОАО «Саратовнефтегаз» пятнадцатого международного телекинофестиваля документальной мелодрамы «Саратовские страдания» 2018.

Михаил Тарковский – русский поэт, писатель, член Союза писателей России, внук поэта Арсения Тарковского, племянник режиссёра Андрея Тарковского. Лауреат литературных премий – Белкина, Соколова-Микитова, Шишкова, Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», В.М. Шукшина, первого редактора Литературной газеты Антона Дельвига, а также международной премии «Югра» в номинации «Проза» «За настоящую сибирскую прозу». Дважды дипломант славянского форума «Золотой Витязь». Автор книг «Стихотворения», «За пять лет до счастья», «Замороженное время», «Енисей, отпусти!», «Тойота-креста», «Избранное», «Вековечно», «Сказка о Коте и Саше», «Полёт совы», «Что скажет Солнышко?». Главный редактор альманаха «Енисей».

Михаил Тарковский является инициатором и автором ряда документальных кинематографических проектов, среди которых фильмы «Счастливые люди» и «Замороженное время». В фильме «Жёсткая сцепка» дебютировал в качестве режиссёра. 
Байкал заповедник
 
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