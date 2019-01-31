Иван Ургант пошутил про инцидент с противогазами в Бурятии









Однако скандал, связанный с противогазами, далеко нешуточный.



И сегодня стало известно, что учитель, заставивший детей просидеть всё занятие в противогазах,



Также



- Длительное пребывание в противогазе могло причинить вред физическому и психическому состоянию несовершеннолетних, - отметили в следственном управлении СК РФ по Бурятии.



Ранее

Однако скандал, связанный с противогазами, далеко нешуточный. Отреагировала на случай детский омбудсмен России Анна Кузнецова. Она заявила, что чем скорее будут приняты действенные меры профильных ведомств, тем реже будут появляться в СМИ подобные сообщения.И сегодня стало известно, что учитель, заставивший детей просидеть всё занятие в противогазах, уволился по собственному желанию. Также появилась информация , что следственным отделом по Советскому району СУ СК России по республике по данному факту начата доследственная проверка.- Длительное пребывание в противогазе могло причинить вред физическому и психическому состоянию несовершеннолетних, - отметили в следственном управлении СК РФ по Бурятии.Ранее родители учеников обращались к уполномоченному по правам ребёнка в Бурятии Татьяне Вежевич.

Накануне, 30 января, в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале был упомянут скандал, разразившийся в Улан-Удэ на этой неделе. Преподаватель ОБЖ в одной из городских школ заставил просидеть весь урок опоздавших учеников.- В Бурятии учитель ОБЖ заставил опоздавших школьников весь урок сидеть в противогазах. Это здорово, ведь дети впервые не чувствовали запах его перегара, - пошутил в выпуске развлекательной передачи ведущий Иван Ургант.Наряду с новостью из республики, здесь зачитывались и другие сообщения из регионов России. Каждую новость шоумен комментировал. Всё это делалось в рамках рубрики программы «Это здорово, это здорово, это очень хорошо».- Мы думали, и когда программу эту придумывали, и каждый раз думаем, ну, зачем вам говорить какие-то плохие новости. И мы хотим радовать вас легкими весёлыми новостями. Мы их фильтруем из общего информационного поля. Периодически наш программный эфир новостей засоряется негативными сообщениями, приходится чистить. Что мы делаем? Мы берём негативные новости, которые никто не хочет на ночь слушать, вспоминать про них и делаем из них положительные выводы. И оказывается всё очень просто, - объяснил суть этой рубрики Ургант.