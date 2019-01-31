Они проводились среди школьников
Состязания «Хрустальный лёд» прошли на ледовом катке спортивной школы №10 и собрали 80 участников.
Соревнования состояли из 8 этапов: «Толкай и беги», «Удержи снежок», «Хоккеист», «Дружба», «Футболист», «Быстро вместе». Участники преодолевали дистанцию, выполняя различные задания с теннисными мячами, клюшками и шайбами, футбольным мячом, учились взаимодействовать друг с другом.
Первое место заняла команда ОСОШ № 1, второе место – команда школы № 4, третье место – команда школы № 43, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Соревнования «Хрустальный лёд» прошли в Улан-Удэ
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