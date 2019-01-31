Отключение произошло в Железнодорожном районе
Накануне в 12:15 из-за выхода воды из колодца в районе пересечения улиц Моцарта и Чайковского было отключено холодное водоснабжение. Под отключение попали 6 малоэтажных жилых домов по ул. Моцарта, 2, 2а, 3, 4, 5, Чайковского, 11.
В 15:30 авария была устранена, заменили блин на стальной трубе, диаметром 150 мм. Подвоз воды был организован. Время устранения составило три часа 15 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.
В Улан-Удэ 6 домов остались без воды
Общество, Фото:
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