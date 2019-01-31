В Улан-Удэ открывается выставка «Этюд в творчестве бурятских художников»

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31 января в Художественном музее имени Сампилова состоится открытие выставки «Этюд в творчестве бурятских художников». Этюд – это художественное произведение, выполняемое с натуры с целью её изучения.
Посетители выставки увидят авторские интерпретации степных и горных пейзажей, городские зарисовки, жанровые композиции, выполненные как уже известными художниками Бурятии, так и молодыми художниками-стипендиатами.
Многие из представленных работ были выполнены во время выездных пленэров по республике Бурятии, республике Хакасии, Монголии, Китаю.
Выставка продлится до конца февраля, сообщили в музее.
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