В Улан-Удэ открывается выставка «Этюд в творчестве бурятских художников»



31 января в Художественном музее имени Сампилова состоится открытие выставки «Этюд в творчестве бурятских художников». Этюд – это художественное произведение, выполняемое с натуры с целью её изучения.



Посетители выставки увидят авторские интерпретации степных и горных пейзажей, городские зарисовки, жанровые композиции, выполненные как уже известными художниками Бурятии, так и молодыми художниками-стипендиатами.



Многие из представленных работ были выполнены во время выездных пленэров по республике Бурятии, республике Хакасии, Монголии, Китаю.



Выставка продлится до конца февраля, сообщили в музее.

