Архив чата можно восстановить
Daily Mirror назвал способ, как прочитать удалённые в WhatsApp сообщения. Отмечается, что это возможно благодаря функции резервного копирования приложения, сообщает RT.
- Если кто-то удаляет сообщение и вы хотите прочитать его, вы просто удаляете приложение и затем устанавливаете его снова. После этого архив чата будет восстановлен из резервной копии и удалённые сообщения появятся снова, - говорится в тексте.
Ранее мессенджер WhatsApp ограничил возможность рассылки сообщений для борьбы с распространением фальшивой информации, заключает RT.
СМИ назвали способ прочитать удалённые в WhatsApp сообщения
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