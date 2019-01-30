СМИ назвали способ прочитать удалённые в WhatsApp сообщения

Архив чата можно восстановить



Daily Mirror назвал способ, как прочитать удалённые в WhatsApp сообщения. Отмечается, что это возможно благодаря функции резервного копирования приложения, сообщает RT.



- Если кто-то удаляет сообщение и вы хотите прочитать его, вы просто удаляете приложение и затем устанавливаете его снова. После этого архив чата будет восстановлен из резервной копии и удалённые сообщения появятся снова, - говорится в тексте.



Ранее мессенджер WhatsApp ограничил возможность рассылки сообщений для борьбы с распространением фальшивой информации, заключает RT.