Спасшей на пожаре 12 человек жительнице Бурятии вручили сертификат на жильё



30 января главным врачам больниц в торжественной обстановке вручали ключи от новых машин скорой помощи. Во время мероприятия глава Бурятии Алексей Цыденов выразил благодарность фельдшерам, врачам и водителям служб скорой помощи за ответственное служение долгу.



Глава Бурятии особо отметил диспетчера «горячей линии» центра медицины катастроф Светлану Пежемскую. Алексей Цыденов вручил девушке сертификат на приобретение жилья.



- Светлана Пежемская спасла 12 жизней. Четырёх она вынесла на своих руках, трое из них дети. После пожара она осталась без жилья. В декабре прошлого года мы предусмотрели финансирование на приобретение жилья для неё, - сказал Алексей Цыденов.



- Каждый день Светлана принимает десятки звонков от людей, нуждающихся в помощи. Самоотверженность и готовность помочь не только словом, но и делом – та черта характера, которую отмечают все коллеги, - сообщает пресс-служба минздрава Бурятии.



Как Как сообщал «Байкал-Daily» , Светлана в октябре прошлого года спасла на пожаре 12 человек, возгорание произошло на улице Некрасова в Улан-Удэ.



Девушка почувствовала запах едкого дыма и в первую очередь эвакуировала свою семью, после разбив стёкла в соседних квартирах спасала ещё 8 человек, но оставшись при этом без жилья.

