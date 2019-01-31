В Монголии живут 116 долгожителей старше 100 лет

Общество, Фото: Baikal-daily.ru. Из архива

Среди них 102 женщины



Перед новым годом по лунному календарю Цаган Сар в Монголии провели перепись долгожителей. По данным Национального статистического комитета страны, в Монголии живут 116 пожилых людей старше 100 лет. Из них 102 составляют женщины.



Комитет отмечает, что количество людей возрастом старше 100 лет сократилось на 5 человек по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

