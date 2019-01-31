Жителей Бурятии приглашают стать лесными инспекторами

Люди могут поучаствовать в сохранении лесов



Лесники Бурятии приглашают жителей стать общественными инспекторами по охране окружающей среды. Неравнодушные к природе жители республики могут участвовать в сохранении и приумножении лесов республики. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.



- Чаще всего общественными инспекторами становятся люди, чья жизнь или работа непосредственно связана с лесом, неравнодушные люди, готовые реальными действиями помогать лесникам в охране и защите лесов Бурятии, - комментирует пресс-служба ведомства.



Общественные инспектора станут помощниками лесников. Они будут, в том числе выявлять незаконные рубки, сажать деревья.



-Добровольцы с помощью фото и видео фиксируют нарушения в области охраны окружающей среды и направляют их в Республиканское агентство лесного хозяйства, - поясняет пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.



Желающим стать волонтёрами нужно обратиться в Республиканское агентство лесного хозяйства и подать заявление в произвольной форме.



С кандидатами будет проводиться собеседование на знание основ экологии и законодательства в области охраны окружающей среды. Тем, кто пройдёт испытание вручат удостоверения общественных инспекторов.

