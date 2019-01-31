Люди могут поучаствовать в сохранении лесов
Лесники Бурятии приглашают жителей стать общественными инспекторами по охране окружающей среды. Неравнодушные к природе жители республики могут участвовать в сохранении и приумножении лесов республики. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.
- Чаще всего общественными инспекторами становятся люди, чья жизнь или работа непосредственно связана с лесом, неравнодушные люди, готовые реальными действиями помогать лесникам в охране и защите лесов Бурятии, - комментирует пресс-служба ведомства.
Общественные инспектора станут помощниками лесников. Они будут, в том числе выявлять незаконные рубки, сажать деревья.
-Добровольцы с помощью фото и видео фиксируют нарушения в области охраны окружающей среды и направляют их в Республиканское агентство лесного хозяйства, - поясняет пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.
Желающим стать волонтёрами нужно обратиться в Республиканское агентство лесного хозяйства и подать заявление в произвольной форме.
С кандидатами будет проводиться собеседование на знание основ экологии и законодательства в области охраны окружающей среды. Тем, кто пройдёт испытание вручат удостоверения общественных инспекторов.
Жителей Бурятии приглашают стать лесными инспекторами
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Организаторы приглашают детей в возрасте от 7 до 18 лет к участию в творческом конкурсе
Среди них 102 женщины
По данным Бурятского гидрометцентра, в республике порывы ветра до 19 м/с
Супруги вырастили и воспитали троих детей
Архив чата можно восстановить
Светлана Пежемская получила сертификат из рук Алексея Цыденова
Жителей республики приглашают посетить мероприятия, посвящённые празднику
Семью отрезала от связи с внешним миром метель
Конкурс пройдёт по двум номинациям: «Письмо прадеду» и «Во имя жизни на земле»
Для реализации проекта иркутские специалисты объявили сбор средств. ВИДЕО
Выплаты являются ежемесячными
Центральный элемент композиции – сидящий чёрный медведь
Светофор отключат на улице Шумяцкого в районе остановки «41 квартал»
«Навыки мудрых» – новое направление чемпионатов по стандартам WorldSkills Russia для профессионалов старше 50 лет
Выберут талантливых знатоков бурятской культуры