Организаторы приглашают детей в возрасте от 7 до 18 лет к участию в творческом конкурсе
В Забайкалье объявили о начале детского творческого конкурса, посвящённого 85-летию со дня рождения легенды нашей истории, первого космонавта планеты Юрия Алексеевича Гагарина. Победителей ждут памятные призы.
Номинации конкурса:
- рисунок, рассказывающий о подвиге Юрия Гагарина, о достижениях космонавтики;
- сочинение на тему «Письмо первому космонавту», в котором конкурсант расскажет человеку, совершившему великий подвиг, о современной космонавтике, о новостях с орбиты, о космонавтах-земляках (или космонавтах, побывавших в Забайкалье), о замечательных людях, удивительных местах родного края, о традициях в своей семье, о своих мечтах, о достижениях Родины в наши дни;
- поделка, посвящённая космической тематике.
Организаторы приглашают детей в возрасте от 7 до 18 лет к участию в творческом конкурсе.
Работы принимаются с 1 февраля по 29 марта по адресу: г. Чита, ул. Ленинградская, 15, каб. 103. Подведение итогов и награждение состоятся 12 апреля, сообщает пресс-служба правительства края.
В Забайкалье пройдёт конкурс, посвящённый Юрию Гагарину
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