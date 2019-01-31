По данным Бурятского гидрометцентра, в республике порывы ветра до 19 м/с
31 января по республике: местами небольшой, умеренный снег, слабые метели. Ветер западный 5-10, местами порывы до 14-19 м/с. Температура ночью 22-27, при снеге 12-17, по юго-западу и северным районам местами 32-37, по Баунтовскому району до 40 мороза, днём 9-14, местами 19-24 мороза.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер западный 6-11 м/с. Температура ночью 22-24, днём 12-14 мороза.
На дорогах города и республики снежные накаты.
Со 2 февраля усиление морозов.
В Бурятию вернулись 40-градусные морозы
Общество, Фото:
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