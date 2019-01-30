В Бурятии супружеская пара отметила «золотой» юбилей

Общество, Фото: пресс-служба управления ЗАГС Бурятии

Супруги вырастили и воспитали троих детей



25 января в отделе по городу Северобайкальску и Северо-Байкальскому району прошло торжественное чествование «золотых» юбиляров семейной жизни Семёна Яковлевича и Екатерины Васильевны Капустиных. Брак был зарегистрирован 25 января 1969 года Байкало-Кударинским сельским советом Кабанского района.



В Северобайкальск супруги приехали в 1983 году. Семён Яковлевич, отслужив в органах госбезопасности, также защищал законные права и интересы работников ВСЖД. Екатерина Васильевна работала бухгалтером-расчётчиком в коммунальной сфере. Семён Яковлевич и Екатерина Васильевна имеют многочисленные награды за добросовестный труд.



Супруги вырастили и воспитали троих детей.



Церемонию чествования проводила эксперт отдела Дарья Широких. В адрес юбиляров прозвучали слова благодарности и признательности от детей, родственников и коллег, сообщает пресс-служба управления ЗАГС Бурятии.

