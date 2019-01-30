Супруги вырастили и воспитали троих детей
25 января в отделе по городу Северобайкальску и Северо-Байкальскому району прошло торжественное чествование «золотых» юбиляров семейной жизни Семёна Яковлевича и Екатерины Васильевны Капустиных. Брак был зарегистрирован 25 января 1969 года Байкало-Кударинским сельским советом Кабанского района.
В Северобайкальск супруги приехали в 1983 году. Семён Яковлевич, отслужив в органах госбезопасности, также защищал законные права и интересы работников ВСЖД. Екатерина Васильевна работала бухгалтером-расчётчиком в коммунальной сфере. Семён Яковлевич и Екатерина Васильевна имеют многочисленные награды за добросовестный труд.
Супруги вырастили и воспитали троих детей.
Церемонию чествования проводила эксперт отдела Дарья Широких. В адрес юбиляров прозвучали слова благодарности и признательности от детей, родственников и коллег, сообщает пресс-служба управления ЗАГС Бурятии.
В Бурятии супружеская пара отметила «золотой» юбилей
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