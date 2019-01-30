В Национальной библиотеке Бурятии с размахом отпразднуют Сагаалган



В дни Сагаалгана в течение месяца в центре библиографии и краеведения будет представлена выставка «Буян далай Сагаалган». Как возник праздник, как встречать Сагаалган по всем канонам и какой год наш ждёт – выставка даст ответы на эти вопросы.



Для посетителей предлагаются различные издания по видовому аспекту – книги, журналы, газетные публикации, иллюстративный материал, аудиовизуальные документы. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.



По истории праздника на выставке представлены работы первого бурятского учёного Банзарова «Белый месяц. Празднование нового года у монголов», статья профессора Цыбикова «Цагалган» и других видных учёных. Большой интерес представляют сборники сценариев и методические материалы.



В пособие «Сагаалган» включены материалы для проведения беседы, сценарий проведения вечера, макет книжной выставки, подбор стихотворений известных поэтов и библиография. Дайджест «Сагаалган» содержит тексты статей о празднике, опубликованные в периодических изданиях разных лет.



Брошюра «Посвящается Сагаалгану…» включает тексты молитв для ежедневных упражнений в медитации, буддийские посты и обеты. Также на выставке широко представлены книги по этнографии и культуре бурят. Выставка работает с 16 января по 28 февраля.



6 февраля в Национальной библиотеке пройдёт мастер-класс «Традиции и обычаи Белого месяца» от знатоков народных традиций и фольклора ансамбля «Аза хусэл». Участники ансамбля расскажут о новогоднем этикете приветствия, чем он отличается от каждодневного, о ритуале подношения подарков, о традиционных угощениях и о других элементах праздника.



Участники мастер-класса станцуют традиционный ёхор и угостятся праздничным чаем и белой пищей.



1 февраля в зале периодических изданий откроется выставка-просмотр «Сагаалган – связь времен и поколений». На выставке будут представлены материалы, рассказывающие об истории праздника, культурных традициях подготовки и проведения обрядов, приготовлении белой пищи. Выставка будет работать до 28 февраля.



Региональный центр доступа к информационным ресурсам президентской библиотеки имени Ельцина 3 февраля представит посетителям электронного зала слайд-презентацию, где будет представлена информация по истории празднования Сагаалгана — праздника белого месяца, или нового года у бурят.



С 5 по 28 февраля на абонементе художественной литературы отдела обслуживания Национальной библиотеки Бурятия открывается новая книжная выставка «От вечного истока».



С 6 по 7 февраля в электронном зале регионального центра для всех желающих будет проведена интерактивная викторина, посвящённая празднованию Сагаалгана, участникам викторины будет предложены вопросы по истории праздника белого месяца, культурных традициях и обычаях бурятского народа.



14 февраля состоится встреча с Валерием Цыбиковым, автором книги стихов и песен «Зүүдэнэй орон», которая вышла в свет в конце прошлого года, в рамках реализации государственной программы «Сохранение и развитие бурятского языка в Бурятии».



Валерий Дашеевич ветеран педагогического труда, заслуженный работник культуры Бурятии, обладатель золотых медалей ВДНХ, «Алтаргана-2006», народный мастер, мастер спорта СССР по вольной борьбе.



В программе вечера: выступление фольклорного ансамбля «Амар сайн», народной поэтессы Галины Дашеевой, литературоведа Туяны Самбяловой, поэта, переводчика Николая Шабаева, поэта-песенника Владимира Бухаева, народных артистов Бурятии Доржо Шагдурова, земляков-закаменцев и многих других.

