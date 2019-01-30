Иркутский полицейский спас голодающих отшельников



Участковый Александр Гуриков помог семье бывшего охотника, оказавшейся из-за метели в снежном плену без продуктов в Иркутской области. Полицейский проехал более 100 километров по тайге, прежде чем нашёл зимовье. Об этом сообщает «Российская газета».



Из-за разбушевавшейся стихии семья осталось отрезанной от внешнего мира. Глава семейства обратился в единую дежурную диспетчерскую службу Усть-Илимского района, а уже оттуда сигнал попал в районную администрацию и в полицию которые в свою очередь собрали набор продуктов, но с доставкой возникла проблема.



Участковый Александр Гуриков до Эдучанки добрался на машине с лесником. После полицейский отправился на поиски зимовья на снегоходе и спас семью отшельников от голода.

