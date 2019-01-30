В Иркутске проходит конкурс рассказов

Конкурс пройдёт по двум номинациям: «Письмо прадеду» и «Во имя жизни на земле»



Муниципальный творческий конкурс для учащихся 8-11 классов школ города «Правнуки о победителях Войны и тружениках тыла» проходит в Иркутске. Организатором выступает департамент образования администрации Иркутска.



Как рассказал начальник департамента Александр Костин, решение о проведении конкурса в рамках мероприятий, посвящённых 74-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне, было принято Координационным советом по патриотическому воспитанию, межнациональным и межконфессиональным отношениям при мэре Иркутска.



– Задача конкурса – формирование чувства сопричастности школьников к историческим свершениям народа в годы Великой Отечественной войны и гордости за свою Родину, – отметил Александр Костин. – Участие в конкурсе будет способствовать получению знаний об истории родного края, боевых и трудовых подвигах прадедов.



Конкурс пройдёт по двум номинациям: «Письмо прадеду» и «Во имя жизни на земле». Принять участие могут все учащиеся 8-11 классов общеобразовательных школ города. Координатором выступает Дом детского творчества №1 Иркутска. Заявки принимаются на электронную почту учреждения mouddt1@yandex.ru до 1 апреля. С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте ДДТ №1.



Подведение итогов и награждение победителей состоятся в мае в рамках праздничных мероприятий. Лучшие работы будут опубликованы в газете «Иркутск», сообщает пресс-служба мэрии города.

