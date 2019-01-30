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Выплаты почётным гражданам Иркутской области увеличат до 20 тысяч

Выплаты почётным гражданам Иркутской области увеличат до 20 тысяч
Общество,  Фото:из архива
Выплаты являются ежемесячными

По инициативе губернатора Сергея Левченко ежемесячные денежные выплаты почётным гражданам Иркутской области в 2019 году увеличат. Изменения, подготовленные по предложению главы региона, приняты сегодня на сессии областного парламента в первом и окончательном чтении. Соответствующие поправки внесены в закон «О наградах Иркутской области и почётных званиях Иркутской области». Они предполагают увеличение размера ежемесячной денежной выплаты к пенсии обладателям знака отличия «За заслуги перед Иркутской областью» и звания «Почётный гражданин Иркутской области».

- В настоящее время ежемесячная денежная выплата составляет 14 тысяч рублей. Её размер не менялся с 2010 года. Проектом закона предлагается увеличить размер данной выплаты до 20 тысяч рублей, - рассказал министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.

Сейчас в регионе проживают 75 обладателей звания «Почётный гражданин Иркутской области», сообщает пресс-служба правительства региона. 
выплаты
 
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