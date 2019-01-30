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На Байкале предлагают построить турбазу в форме медведя

На Байкале предлагают построить турбазу в форме медведя
Общество,  Фото:pixabay.com
Центральный элемент композиции – сидящий чёрный медведь

Студентка второго курса Института архитектуры, строительства и дизайна ИРНИТУ (Иркутский национальный исследовательский технический университет), будущий реставратор Арина Майновская предлагает построить турбазу в охотничьем стиле в районе Байкала. Особенностью спроектированного сооружения является каркас из цветных многоугольников, повторяющий силуэт бурого медведя.

Как рассказала Арина, объёмный макет стал частью курсовой работы, которую она разрабатывала под руководством доцента кафедры рисунка, живописи и основ архитектурного проектирования Ольги Черных. По заданию преподавателя, студентам предстояло разработать проект малого общественного здания с ограниченным функционалом. При этом важно было сделать так, чтобы объект имел выход к водоёму.

- Арина решила спроектировать базу отдыха в охотничьем стиле. Работа студентки во многом напоминает предметы декора в виде голов и масок диких животных, изготовленных из бумажной развёртки. Отметим, что так называют выкройку определённой части моделируемого объекта. Для создания развёрток применяют геометрические, а иногда и более сложные математические формулы. В последнее время дизайнеры всё чаще используют такие головы в оформлении интерьеров гостиниц, кабинетов, украшении витрин и фотосессий, - рассказали в пресс-службе университета.

Центральный элемент композиции – сидящий чёрный медведь, окутанный, словно бабочками, сотнями объемных многоугольников алого и бежевого цветов. Предполагается, что в реальном воплощении сложные геометрические фигуры составят основу металлического каркаса сооружения.

От головы медведя к воде направляется красно-белая тропинка, отдалённо напоминающая россыпь брусники - излюбленное лакомство «хозяина тайги».

На изготовление макета у студентки ушло несколько недель кропотливой работы. Она вручную сделала развёртку, аккуратно согнула, а затем вырезала и склеивала каждую деталь.

- Отметим, что эта работа в середине января стала частью выставки студенческих проектов Института архитектуры, строительства и дизайна ИРНИТУ. Преподаватели оценили нестандартный подход будущего архитектора-реставратора к проектированию и визуальной подаче материала, - добавили в учреждении.

Чтобы привлечь внимание к благоустройству рекреационных пространств в Иркутской области, Арина Майновская намерена представить проект турбазы на региональных и всероссийских конкурсах.

Как считает студентка, в столь необычном стиле можно построить не только туристическую базу, но и тематическое кафе. По её мнению, этот архитектурный объект бы хорошо вписался в естественный ландшафт на берегу Байкала или Ангары. 
турбазы туризм
 
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