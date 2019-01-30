В Бурятии ждут заявки на конкурс «Баатар. Дангина»



Ежегодно несколько сотен участников конкурса таланта и красоты «Баатар. Дангина» соревнуются за право обладания титула победителей конкурса, а красавицы получают к тому же короны победительниц.



Конкурс проходит в 3 этапа. В межрегиональном этапе конкурса «Баатар. Дангина» в Улан-Удэ участвуют победители отборочных туров в районах республики и соседних регионах, сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.



Финал конкурса состоится на сцене Государственного русского драматического театра имени Бестужева в дни празднования Сагаалгана. Участники покажут свои знания традиций, обычаев бурятской культуры, расскажут о себе, своём роде, родном крае, именитых и прославленных родственниках.



Отметим, в этом году жюри присуждает специальный приз за лучший авторский текст конкурса «Визитная карточка». Юные участники расскажут весёлые истории-небылицы о себе или о своих друзьях, мальчики и юноши посоревнуются в силе и ловкости, старшие участники – в конкурсе на знание благопожеланий на бурятском языке.



Конкурсные задания украсят сольные художественные номера в любом жанре искусства в исполнении участников. Пройдёт и дефиле в современных бурятских стилизованных нарядах.



Модники оценят умелое сочетание современных тенденций мировой моды с элементами национального костюма, подбор аксессуаров, украшений и причёски в вечерних образах конкурсантов.



К участию в конкурсе допускаются представители любых национальностей, владеющие бурятским языком. Обязательное условие: использование родного языкового диалекта, локальных традиций, костюм участника должен соответствовать родовой принадлежности, социальному статусу и возрасту носителя.



Номинации конкурса: «Эдир Баатар» – для мальчиков возрастом от 7 до 13 лет; «Эдир Дангина» – для девочек от 7 до 13 лет; «Баатар» – для юношей от 16 до 25 лет; «Дангина» – для девушек от 16 до 22 лет.





Заявки на участие в конкурсе подаются до 10 февраля в Республиканский центр народного творчества по адресу e-mail: kddrсnt@mail.ru. Контактный телефон: 8(3012) 37-94-80, доб. 206.



