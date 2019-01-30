Самый большой в России школьный планетарий открыли в Иркутске

Диаметр купола – 11 метров, помещение рассчитано на 80 посадочных мест



В школе №19 открылся уникальный образовательный объект – большой иркутский планетарий. На сегодня это самый большой стационарный школьный планетарий в России. Диаметр купола – 11 метров, помещение рассчитано на 80 посадочных мест. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.



– Это знаковое событие для нашего города: мы в очередной раз подтвердили статус Иркутска как образовательного и научного центра. Столица региона - один из первых городов России, где в школы вернули уроки астрономии, и наши учёные разработали учебник по этому предмету, – заявил мэр Иркутска Дмитрий Бердников на открытии объекта. – Сегодня Иркутску, России нужны молодые астрономы и инженеры, умеющие работать со сложной современной техникой, а для иркутских школьников это уникальная возможность сделать шаг в большую науку.



Планетарий представляет собой систему, состоящую из восьми проекторов и управляющего ими сервера. Современное оборудование позволяет демонстрировать полнокупольное изображение с разрешением 5К. Помимо демонстрации образовательных и познавательных программ, система способна работать с астрономическими симуляторами – компьютерными программами, демонстрирующими движение небесных светил.



В 2019 году в планетарии будет установлен и запущен современный оптико-механический прибор фирмы «Цейсс», который выполняет функции астрономического симулятора и даёт очень высокое качество изображения звёздного неба. Подобных приборов от Урала до Дальнего Востока нет.



В планетарии смогут заниматься не только учащиеся 19 школы. На уроки астрономии сюда будут приезжать школьники со всего города. Также на базе планетария будут организованы группы с углубленным изучением астрономии и астрофизики.



– Открытие такого современного планетария – это только первый шаг на большом пути по развитию базовых дисциплин фундаментальной науки. Теперь нам необходимо создать преемственность: школа – вуз – академическая наука. Тогда мы сможем осуществить прорыв в науке, о котором так много говорят в последнее время, – отметил научный руководитель Института солнечно-земной физики, академик РАН Гелий Жеребцов.

