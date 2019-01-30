На фасаде дома в Улан-Удэ устанавливают свинью



«На эту «хрю-хрю» никто сильно внимания не обращает, зачем столько денег тратить? Лучше бы перевели в фонд для больных детей»



«Раз уж начали, пусть доделают все 12 зверей. Мне нравится такая идея»



«У нас город красивый»



Монтаж установки будет проведён до 5 февраля.



Как сообщал «Байкал-Daily», по результатам торгов 16 января

«У нас город красивый»Монтаж установки будет проведён до 5 февраля.Как сообщал «Байкал-Daily», по результатам торгов 16 января определён победитель запроса котировок . Им стал ООО «Барон». Цена контракта составляет 198 тысяч 888 рублей.

В столице Бурятии на фасаде многоквартирного дома №4 на улице Ключевской устанавливают свинью – символ 2019 года по восточному календарю. Её размеры в высоту и ширину – 7 метров.Снимок, где запечатлена фигура животного на здании, появился в популярном паблике в «Инстаграме». Горожане ставят «лайки» под постом и оставляют здесь комментарии - одни одобряют идею с символами года, другие относятся к ней скептически:«Интересно, почему в основном Октябрьский район украшают символами года?»