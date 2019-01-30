Полицейские спасли косулю из плена на Байкале

Транспортные полицейские провели «спецоперацию» по спасению косули на льду Байкала. Стражи порядка находились на рейде по выявлению экологических преступлений и заметили животное совершенно случайно.
На видео можно заметить, как обессиленное животное не может встать на копыта, из-за чего полицейским приходится в буквальном смысле вытаскивать косулю волоком из ледяного плена.
- Без помощи человека выбраться из такого ледяного плена животные не могут! – отметили полицейские.
Пользователи Сети положительно оценили жест правоохранителей.
Как сообщал «Байкал-Daily», в январе сотрудники МЧС спасли байкальскую нерпу которая лежала на льду Байкала.
В конце прошлого года в Баргузинском районе Бурятии из ледяного плена спасли изюбря. В спасении животного лично участвовал глава Баргузинского района Алексей Балуев.