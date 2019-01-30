Полицейские спасли косулю из плена на Байкале



Транспортные полицейские провели «спецоперацию» по спасению косули на льду Байкала. Стражи порядка находились на рейде по выявлению экологических преступлений и заметили животное совершенно случайно.



На видео можно заметить, как обессиленное животное не может встать на копыта, из-за чего полицейским приходится в буквальном смысле вытаскивать косулю волоком из ледяного плена.



- Без помощи человека выбраться из такого ледяного плена животные не могут! – отметили полицейские.







Пользователи Сети положительно оценили жест правоохранителей.



Как сообщал «Байкал-Daily», в январе Как сообщал «Байкал-Daily», в январе сотрудники МЧС спасли байкальскую нерпу которая лежала на льду Байкала.