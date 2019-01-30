Победители «Байкальской рыбалки» получат медали от мастеров Иволгинского дацана



Напомним, грандиозная «Байкальская рыбалка» в 2019 году отметит своё 15-летие. 29-30 марта в селе Оймур Кабанского района Бурятии определятся победители рыбацкого мероприятия.



Впервые за историю проведения «Байкальской рыбалки» команды, занявшие 1-ое, 2-ое, 3-е места получат медали ручной работы, отлитые мастерами Иволгинского дацана и освящённые по буддийским канонам.



Главный приз - Toyota Fortuner, второе место – снегоход Yamaha и третье – лодочный мотор.



- Регистрируйтесь и участвуйте, не упустите свой шанс! – призывают организаторы мероприятия.



Специально для фестиваля по подлёдному лову «Байкальская рыбалка – 2019» мастерами из Иволгинского дацана были изготовлены медали для победителей соревнований.