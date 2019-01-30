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Победители «Байкальской рыбалки» получат медали от мастеров Иволгинского дацана

Победители «Байкальской рыбалки» получат медали от мастеров Иволгинского дацана
Общество,  Фото:сайт компании Титан
Для призёров сделали памятный подарок ручной работы

Специально для фестиваля по подлёдному лову «Байкальская рыбалка – 2019» мастерами из Иволгинского дацана были изготовлены медали для победителей соревнований. 

Напомним, грандиозная «Байкальская рыбалка» в 2019 году отметит своё 15-летие. 29-30 марта в селе Оймур Кабанского района Бурятии определятся победители рыбацкого мероприятия.

Впервые за историю проведения «Байкальской рыбалки» команды, занявшие 1-ое, 2-ое, 3-е места получат медали ручной работы, отлитые мастерами Иволгинского дацана и освящённые по буддийским канонам.

Главный приз - Toyota Fortuner, второе место – снегоход Yamaha и третье – лодочный мотор.

- Регистрируйтесь и участвуйте, не упустите свой шанс! – призывают организаторы мероприятия.
Байкальская рыбалка Титан
 
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