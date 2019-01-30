Юные лесники Бурятии состязались за звание лучшего



Сотрудники Усть-Баргузинского лесхоза и лесничества провели для юных лесников интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?».



В соревновании участвовали 4 команды: «Волонтёры леса», «Лесной патруль» и команды от Усть-Баргузинской школы «Ребята Байкала» и «Лесовички». Юные экологи отвечали на вопросы экологии, лесного хозяйства и истории Баргузинского района.



В перерывах между турами интеллектуальной игры дети успели проявить смекалку и скорость, отгадывая загадки и убирая мусор «удочками».



- Как отмечают кураторы школьных лесничеств, такие интеллектуальные игры и занятия с детьми формируют в подрастающем поколении экологическую культуру, учат любить и беречь лес и его жителей. Ребёнок, который посадил дерево – не срубит его в будущем, - сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.



Лесники наградили команды сладкими призами, дипломами, атласами, энциклопедиями и коробками с семенами ели с главной Кремлёвской ёлки.

