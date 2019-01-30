В Бурятии пройдёт день зимних видов спорта



10 февраля в России отмечается день зимних видов спорта. Мероприятие посвящено пятой годовщине открытия 22 олимпийских зимних и 11 паралимпийских игр в Сочи.



Бурятия также участвует в проведении этого события. На различных площадках Улан-Удэ и в районах республики пройдут мероприятия по зимним видам спорта.



Жители республики смогут принять участие в массовой гонке «Лыжня России», встать на коньки на всероссийских соревнованиях «Лёд надежды нашей». Пройдут отборочные соревнования на республиканские зимние игры 2019 по хоккею с мячом и другие спортивные состязания. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.

