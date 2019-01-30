Звезда «Полицейского с Рублёвки» станцевала на льду Байкала









Несмотря на холодную погоду, актриса снималась в клипе в лёгкой одежде и чуть не заболела.



- Если бы не контрастный душ, я бы там точно заболела на ледяном ветру в летней одежде, - вспоминает Гришина.



Танцы для актрисы совсем не чужды. В детстве с четырёх до четырнадцати лет Гришина посещала балетную школу, а затем продолжила танцевать и в Театральной академии.



При создании клипа создатели вдохновились рассказом «Ночь» писателя Ивана Бунина. Видеопроект снимали также в лесах Красноярского края.

