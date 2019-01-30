Звезда «Полицейского с Рублёвки» станцевала на льду Байкала

Звезда сериала на ТНТ «Полицейский с Рублёвки» Рина Гришина станцевала на льду Байкала в рамках видеопроекта Northiness. Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле прошлого года актриса «Полицейского с Рублёвки» приезжала на Байкал на съёмки мини-фильма. Целью видеопроекта было показать красоту Севера России.
В небольшом ролике Рина Гришина грациозно танцует на фоне пейзажей Сибири и на прозрачном льду озера Байкал. Сама актриса была воодушевлена работой.
- Невообразимо креативная команда, непередаваемое вдохновение, танец души. Незабываемая работа. Ледяной Байкал, хрустящий мороз, абсолютная сила природы. И я, лишь крошка в огромном мире. От воспоминаний захватывает дух, - поделилась актриса на своей странице в соцсети.
Несмотря на холодную погоду, актриса снималась в клипе в лёгкой одежде и чуть не заболела.
- Если бы не контрастный душ, я бы там точно заболела на ледяном ветру в летней одежде, - вспоминает Гришина.
Танцы для актрисы совсем не чужды. В детстве с четырёх до четырнадцати лет Гришина посещала балетную школу, а затем продолжила танцевать и в Театральной академии.
При создании клипа создатели вдохновились рассказом «Ночь» писателя Ивана Бунина. Видеопроект снимали также в лесах Красноярского края.