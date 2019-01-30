Стерляди-альбиносы пополнили экспозицию «Река Амур, озеро Ханка и озеро Байкал»





Представители осетровых рыб – стерляди – пополнили экспозицию «Река Амур, озеро Ханка и озеро Байкал». Новосёлы отличаются редкой окраской – они не привычно серые, а цвета слоновой кости. Стерляди-альбиносы впервые представлены в Приморском океанариуме во Владивостоке, до этого жители края могли увидеть этих белых рыб только в выставочных павильонах ВЭФ-2018. Об этом сообщили в океанариуме.



Альбиносы поселились в одном аквариуме с молодыми речными окунями. И стерляди, и окуни встречаются в Европейской части России и Сибири, восточная граница ареала – озеро Байкал.



Среди гигантов осетров стерляди – самые изящные: взрослые особи не превышают 1,25 метра в длину. Поселившиеся в экспозиции океанариума рыбы были выведены в мае прошлого года, они уже успели вырасти до 20 сантиметров. Стерлядь не хищная рыба, питается она донными беспозвоночными – улитками, ракушками, червями и ракообразными.



Белые осетры в природе встречаются крайне редко, рыбы и сами выглядят необычно и икра у них не чёрная, а золотистая. Именно для получения золотой икры – самой дорогой в мире – альбиносов разводят в искусственных условиях.