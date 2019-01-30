На Сагаалган в Бурятии закроется пункт пропуска Монды

Бурятская таможня информирует о режиме работы пункта
В связи с празднованием на территории Монголии «Цагаан Сар», по согласованию с монгольской стороной, пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров, в период с 5 по 7 февраля в пункте пропуска ДАПП Монды осуществляться не будет. Работа пункта пропуска возобновится 8 февраля.
Пункт пропуска МАПП Кяхта будет работать в обычном режиме. Воздушный пункт пропуска Улан-Удэ (Мухино) будет работать в соответствии с расписанием международных авиарейсов, железнодорожный пункт пропуска Наушки – в соответствии с расписанием международных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.
Бурятская таможня информирует о режиме работы пункта
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