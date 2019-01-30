Улан-удэнцы услышат прославленных монгольских исполнителей



Впервые эта опера прозвучала со сцены Бурятского театра оперы и балета в 1947 году, прочно войдя в его репертуар и став частью культурной истории Бурятии. Во время торжественной церемонии открытия отреставрированного здания театра в 2011 году звучал монолог Чио-Чио-Сан в исполнении народной артистки СССР Галины Шойдагбаевой.



За два года до этого состоялась премьера обновлённой постановки, где режиссёром выступила Галина Майорова, а в главных партиях зрители услышали голоса заслуженной артистки Российской Федерации Валентины Цыдыповой, вернувшейся в республику после работы в Мариинском театре, и заслуженного артиста республики Баиржаба Дамбиева.



Спустя три года уже в постановке версии режиссёра Веры Васильевой звучали голоса Аюны Базаргуруевой и заслуженного артиста Бурятии, а тогда ещё молодого солиста оперы, Михаила Пирогова в заглавных партиях.



В 2015 году приглашённой звездой оперы стала монгольская оперная прима Эрдэнэтуя Балгансурэнгийн.



На этот раз бурятскому зрителю предоставляется возможность услышать трагическую историю любви и верности в исполнении знаменитых монгольских оперных певцов.



Справка:



Содномцэрэнгийн Мɵнгɵнцэцэг (Чио-Чио-Сан) является лауреатом I премии XXIII международного конкурса вокалистов имени Глинки, Бямбажавын Гомбо-Очир (Пинкертон) в 2010 году стал обладателем первой премии международного конкурса оперных певцов имени народного артиста СССР Кима Базарсадаева.



Заслуженная артистка Монголии Содномцэрэнгийн Мɵнгɵнцэцэг и Бямбажавын Гомбо-Очир исполнят главные партии в опере «Чио-Чио-Сан» Пуччини 2 февраля в Бурятском театре оперы и балета. Об этом сообщили в пресс-службе театра.