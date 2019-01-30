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В Бурятии собственник «Лэнд Крузера» заплатил 56 тысяч за ДТП

В Бурятии собственник «Лэнд Крузера» заплатил 56 тысяч за ДТП
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru. Из архива
Внедорожник занесло в сугроб и в него врезался «Рено»

В Баргузинском районе Бурятии судебные приставы взыскали 56 тысяч рублей материального ущерба, причинённого в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.

Как стало известно, ДТП произошло в условиях неблагоприятной погодной обстановки с участием двух машин марки «Рено Логан» и «Тойота Лэнд Крузер 100». За рулём транспортных средств находились два знакомых молодых человека, которые незадолго до аварии разъехались по домам после встречи.

Однако из-за сильного снегопада водитель внедорожника, движущий позади «Рено Логан», не заметил, как машину знакомого занесло в сугроб прямо на проезжей части. При объезде водитель не справился с управлением и совершил столкновение с попавшей в аварию машиной.

После аварии разбором ситуации занимались сотрудники Госавтоинспекции, которые установили вину за совершение ДТП за водителем автомобиля «Лэнд Крузер 100». В связи с тем, что родители молодых людей не смогли мирно урегулировать конфликт, собственник автомобиля «Рено Логан» обратился в суд за возмещением стоимости материального ущерба в размере 56 тысяч рублей.

- В рамках исполнительного производства задолженность была взыскана за счёт обращения взыскания на расчётные счета должника в банке. На сегодняшний день сумма материального ущерба - 56 тысяч 552 рубля перечислена на счёт взыскателя, исполнительное производство окончено фактическим исполнением, - отмечает Ирина Очирова, начальник Баргузинского районного отдела судебных приставов УФССП России по республике.
ДТП приставы суд
 
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