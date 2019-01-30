По Бурятии днём 12-17, местами 18-23 мороза
По данным Бурятского гидрометцентра, 30 января по республике: местами снег, ветер западный 5-10, местами 11-16 м/с, позёмка. Температура ночью 26-31, местами 16-21, по северу до 36-42, днём 12-17, местами 18-23 мороза.
В Улан-Удэ небольшой снег. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 24-26, днём 14-16 мороза.
В Улан-Удэ днём до 16 градусов мороза
Общество, Фото:
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