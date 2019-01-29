В Улан-Удэ выступит известный гитарист





Концерт Антона Баранова пройдёт в столице Бурятии 8 февраля.





Выпускник и в настоящее время преподаватель Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова, гитарист Антон Баранов зарекомендовал себя как один из выдающихся российских исполнителей-гитаристов.Победы в многочисленных конкурсах исполнителей на классической гитаре в России, Европе (Германия, Франция, Италия, Испания, Лихтенштейн, Сербия), Ближнем Востоке (Израиль, Иордания), Южной и Северной Америке (Парагвай, США) принесли ему известность.Своеобразной кульминацией карьеры музыканта стали победы сразу на двух значимых и, по мнению многих музыкантов — самых престижных гитарных конкурсах: имени Франциско Тарреги в Испании и конкурсе Гитарной Ассоциации Америки.В качестве студийного музыканта Антон выпустил два альбома.Антон Баранов является артистом фирмы D'Addario; играет на инструменте японской династии гитарных мастеров Коно-Сакураи.За последние несколько лет Антон успешно выступил в таких странах, как США, Канада, Мексика, Пуэрто-Рико, Португалия, Испания, Германия, Греция и Южная Корея.В России музыкант выступал в Петрозаводске, Великом Новгороде, Калуге, Брянске, Белгороде, Смоленске, Москве, Чебоксарах, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске.Является солистом симфонического оркестра «Мануэль де Фалья», Валенсия; а также «Buffalo Simphony Orchestra», США; Уральского симфонического оркестра, сообщает пресс-служба Бурятской филармонии.