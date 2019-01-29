В Улан-Удэ победителю конкурса «Белый месяц» достанется серебряный кубок



Победитель международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Белый месяц-2019» станет обладателем главных призов и владельцем эксклюзивного кубка «Белого месяца». Кубок ручной работы выполнен из серебра, горного хрусталя, инкрустирован фианитами.



Изготовил кубок Владимир Табитуев, известный ювелир, кузнец, мастер ремесленного промысла, автор уникальных произведений искусства. Владимир создатель пяти кубков конкурса «Белый месяц», первый приз изготовлен им в 2009 году.



На республиканском отборочном туре конкурса «Белый месяц-2019» жюри пропустило в полуфинал 16 участников из Бурятии. Они будут состязаться с певцами из Забайкальского края, Татарстана, Башкортостана, Тывы, Якутии, Монголии, Китая, Италии, Казахстана, Армении.



Суперфинал международного конкурса «Белый месяц-2019» состоится 1 марта в ФСК, сообщает минкультуры Бурятии.

