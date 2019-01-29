5 тысяч ягнят в Бурятии раздадут бесплатно в 2019 году

Социальные отары в республике вышли на новый уровень
На сегодняшний день социальные отары в республике продолжают расти. В 2019 году уже будут бесплатно розданы нуждающимся людям 5000 ягнят для разведения. Об этом и других итогах 2018 года сегодня на пресс-конференции рассказал глава Буддийской традиционной сангхи Дамба Аюшеев.
- В этом году мы вышли на новый уровень. В 2019 году мы планируем раздавать уже 5000 ягнят. Сейчас 42 семьи вовлечены в программу социальных отар. В 2019 году будет уже 53, - отметил глава буддистов.
Как сообщал «Байкал-Daily», масштабный проект по разведению социальных отар стартовал в 2012 году. Бесплатную раздачу овец контролирует лично глава буддистов Дамба Аюшеев, поэтому такие отары также называют «хамбинскими». Цель проекта – развить овцеводство в Бурятии и дать людям рабочие места. Согласно договору, владельцы отар на второй год должны возвратить часть ярочек и валушков, чтобы из них сформировать новые социальные отары.
Напомним, средства на первых овец для социальных отар выделил Владимир Путин.
В 2018 году Буддийская традиционная Сангха начала работу по возрождению традиций по выделке овечьих шкур и шитью одежды из пряжи.
По словам Дамбы Аюшеева, буддисты искали рецепт выделки шкур целых шесть лет.
- Через шесть лет мы нашли рецепт. Он заключается в берёзовом соке. И кожа начала получаться. Кожа стала мягче, - прокомментировал Хамбо Лама.
В октябре 2018 года в Селенгинском районе прошла первая выставка изделий из овечьей шкуры. На ней были представлены выделанные овчинные шкуры, обувь, душегрейки, детские переносные одеяла и куртки.
Также одним из итогов года Буддийской Сангхи стало проведениe конференции по учению «Зерцало мудрости» ламы Эрдэни-Хайбзун Галшиева. В ходе конференции было принято решение на основе трактата «Зерцало мудрости» создать 8 иллюстрированных книг с 4000 картинок. На картинках будет изображён внутренний мир человека. Рисунки создадут ученики школ.
В 2018 году было открыто и освещено в Бурятии несколько храмов. Это главный храм Санагинского дацана, главный храм Багдаринского дацана. Был открыт Шулутский дацан.
- Сейчас возведён Дворец Ваджрасаттвы на месте Хилгантуйского дацана (Кяхтинский район). Когда он откроется, каждый человек сможет помолиться о том, чтобы его жизненные ошибки были исправлены, - заключил Дамба Аюшеев.
5 тысяч ягнят в Бурятии раздадут бесплатно в 2019 году
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