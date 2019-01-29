Лесники Бурятии проверяют лесоприёмные пункты

В республике проходят рейды



Помимо выявления нарушения лесного законодательства в сфере незаконных рубок, лесные инспекторы на постоянной основе также выявляют нелегальные пункты приёма и отгрузки древесины. С начала 2018 года лесными инспекторами совместно с сотрудниками Бурприроднадзора и прокураторы проведено более 40 мероприятий, по результатам которых проверено более 190 лесоприёмных пунктов. Проверки проведены в 7 районах Бурятии: Прибайкальском, Кижингинском, Заиграевском, Тарбагатайском, Баргузинском, Иволгинском и Селенгинском районах.



Уже с начала 2019 года лесные инспекторы совместно с сотрудниками Бурприроднадзора и прокуратуры проверили 33 пункта приёма и отгрузки древесины в Еравнинском районе. По результатам рейдов было выявлено 25 нарушений и 19 нелегальных лесоприёмных пунктов.



Напоминаем, что пункт приёма и отгрузки древесины это место, где юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем независимо от целей использования древесины осуществляется деятельность по приему и последующей отгрузке древесины в переработанном или не переработанном виде, предоставляется хотя бы одна из следующих видов услуг: хранение, переработка и отгрузка древесины.



Жители Бурятии могут выявлять нелегальные пункты приёма и отгрузки древесины по следующим признакам:



В первую очередь, пункты приёма и отгрузки древесины должны быть обязательно оборудованы вывеской, информирующей о наименовании, режима работы, адреса, телефона, ОГРН и ИНН, лица осуществляющего предпринимательскую деятельность.



Легальный лесоприёмный пункт обязательно имеет специализированную площадку для хранения отходов производства – в том числе горбыля, обрезков, опилок. Специализированная площадка находится строго на территории пункта.



Распространенным нарушением в деятельности лесоприёмных пунктов наравне с отсутствием специализированной площадки является захламление территории пункта отходами деревообрабатывающей промышленности.





Республиканское агентство лесного хозяйства просит жителей сообщать о нелегальных пунктах приёма и отгрузки древесины на телефон горячей линии «лесной охраны» 8(3012)20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов Бурятии. Информация принимается круглосуточно.

