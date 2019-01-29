В Улан-Удэ молодые росгвардейцы приняли присягу



Торжественный ритуал приведения к военной присяге прошёл в управлении Росгвардии Бурятии. 9 новоиспечённых сотрудников вневедомственной охраны дали торжественную клятву верности своему народу и Отечеству перед лицом своих сослуживцев и командования.



Молодое поколение по традиции поздравили начальник управления вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии полковник полиции Евгений Котов, и председатель совета ветеранов подполковник милиции в отставке Юрий Цыбденов. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии Бурятии.



- Присяга имеет глубокий смысл. Каждый из вас, сознательно выбрав профессию защитника Родины, начиная с сегодняшнего дня, будет вносить в свой послужной список памятные даты, пополнять историю своего подразделения. Выполняйте свои обязанности, поставленные перед вами задачи в полном объёме, с самоотдачей. Желаю успехов на службе и верно служить на благо Отечества, - напутствовал новобранцев Евгений Котов.

