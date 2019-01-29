В Иркутской области запись детей в первые классы начнётся 1 февраля

Каждый муниципалитет, городской округ должны утвердить перечень школ, закреплённых за конкретными территориями



В Иркутской области 1 февраля начинается запись детей в первые классы. По предварительным данным, в этом году в школу пойдут около 32 000 первоклассников. Об этом сообщила министр образования региона Валентина Перегудова.



Каждый муниципалитет, городской округ должны утвердить перечень школ, закреплённых за конкретными территориями. Школы обязаны разместить всю необходимую информацию на своём официальном сайте и информационном стенде.



- Сначала в первые классы зачисляются дети, проживающие на закреплённой к школе территории, и только потом все остальные желающие. Это требования федерального законодательства. Для удобства родителей устанавливается график приёма документов, - отметила министр.



При приёме детей, проживающих на не закреплённых территориях, преимуществом обладают дети, родители которых имеют право на первоочередное предоставление места в образовательной организации. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе только на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). С примерной формой заявления родители могут познакомиться на официальных сайтах школ. Приём документов продлится до 30 июня, сообщает пресс-служба правительства региона.

