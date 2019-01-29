Жительница Монголии хотела вывезти фрукты из Бурятии без документов

В МАПП «Кяхта» специалистами Наушкинского межрайонного отдела управления Россельхознадзора совместно со специалистами Бурятской таможни и Пограничной службы проводится досмотр машин, а также ручной клади и багажа пассажиров, импортных и экспортных подкарантинных грузов, следующих в Россию из Монголии и Китая и в обратном направлении. Делается это в целях недопущения ввоза и вывоза некачественной, опасной и заражённой подкарантинной продукции растительного происхождения.



Во время досмотра выявлено нарушение законодательства в области карантина растений. Гражданка Монголии вывозила из России в Монголию свежие фрукты (яблоки, груши, мандарины, виноград, апельсины), сухофрукты (финики, чернослив) и свежие томаты без фитосанитарных сертификатов. Вес несертифицированной продукции составил около 168 килограммов.



- Вывоз или ввоз продукции без документов является нарушением ст. 25 Федерального закона от 21.07.2014 г. №206-ФЗ «О карантине растений» и создаёт угрозу распространения карантинных организмов, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



В отношении женщины возбуждено дело об административном правонарушении по ст.10.2 КоАП РФ. Продукция возвращена владелице для оформления соответствующей документации.

