Ежегодно фестиваль собирает около 2000 участников
С 29 января по 1 февраля 2019 года в Иркутске проходит XIII городской компьютерный фестиваль «Иркутская компьютериада - 2019».
– Формат компьютерного фестиваля позволяет охватить всех школьников, желающих попробовать свои силы в области IT-технологий. Участники «Иркутской компьютериады» на 3 дня погружаются в особенную атмосферу, где все говорят на одном языке. Фестиваль даёт ребятам возможность реализоваться в области цифровых технологий, – рассказал начальник департамента образования администрации Иркутска Александр Костин.
Ежегодно фестиваль собирает около 2000 участников. Школьники соревнуются в конкурсах по компьютерной графике и анимации, сайтостроению, программированию, видеомонтажу, интернет-навигации, проектированию, мультипликации, цифровой фотографии.
30-31 января в рамках фестиваля высшие учебные заведения проведут «Калейдоскоп информационных технологий» с организацией мастер-классов для школьников, курсов повышения квалификации для педагогов.
В заключительный день «Компьютериады» традиционно пройдёт смотр лучших работ, рекомендованных жюри по итогам очного этапа конкурсов к публичной защите.
Церемония закрытия фестиваля и награждение победителей состоится 1 февраля в КДЦ «Художественный», сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
В Иркутске стартовал фестиваль «Иркутская компьютериада»
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