В Иркутске стартовал фестиваль «Иркутская компьютериада»

Ежегодно фестиваль собирает около 2000 участников



С 29 января по 1 февраля 2019 года в Иркутске проходит XIII городской компьютерный фестиваль «Иркутская компьютериада - 2019».



– Формат компьютерного фестиваля позволяет охватить всех школьников, желающих попробовать свои силы в области IT-технологий. Участники «Иркутской компьютериады» на 3 дня погружаются в особенную атмосферу, где все говорят на одном языке. Фестиваль даёт ребятам возможность реализоваться в области цифровых технологий, – рассказал начальник департамента образования администрации Иркутска Александр Костин.



Ежегодно фестиваль собирает около 2000 участников. Школьники соревнуются в конкурсах по компьютерной графике и анимации, сайтостроению, программированию, видеомонтажу, интернет-навигации, проектированию, мультипликации, цифровой фотографии.



30-31 января в рамках фестиваля высшие учебные заведения проведут «Калейдоскоп информационных технологий» с организацией мастер-классов для школьников, курсов повышения квалификации для педагогов.



В заключительный день «Компьютериады» традиционно пройдёт смотр лучших работ, рекомендованных жюри по итогам очного этапа конкурсов к публичной защите.



Церемония закрытия фестиваля и награждение победителей состоится 1 февраля в КДЦ «Художественный», сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

