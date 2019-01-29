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В Иркутске вышли из зимней спячки сурки Ёхор и Матильда

В Иркутске вышли из зимней спячки сурки Ёхор и Матильда
Общество,  Фото:Иркутская зоогалерея
Здоровью животных ничего не угрожает

Маленькие сурки вышли из зимней спячки в Иркутске.

- Весна действительно скоро, у нас проснулись сурки! Не дожидаясь реального потепления и даже Дня сурка, биологические часы наших байбаков потребовали еды, - пишут сотрудники Иркутской зоогалереи.


Возможно, причина раннего пробуждения сурков связана с окончанием осеннего запаса жира. Беспокоиться за зверьков не стоит, ведь такое раннее пробуждение грозит животным гибелью только в условиях дикой природы, в зоопарке их смогут откормить. 


- Ну а в экспозиции на один вид животных стало больше, теперь Ёхора и Матильду может увидеть любой желающий, а не только сотрудники, которые с конца сентября регулярно подглядывали за спящей парочкой, контролируя процесс спячки, - отмечают работники в соцсетях.

Как сообщал «Байкал-Daily», до этого в Иркутской зоогалерее раньше времени из зимней спячки вышел барсук Бонус.
животные
 
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