В Иркутске вышли из зимней спячки сурки Ёхор и Матильда



Маленькие сурки вышли из зимней спячки в Иркутске.



- Весна действительно скоро, у нас проснулись сурки! Не дожидаясь реального потепления и даже Дня сурка, биологические часы наших байбаков потребовали еды, - пишут сотрудники Иркутской зоогалереи.







Возможно, причина раннего пробуждения сурков связана с окончанием осеннего запаса жира. Беспокоиться за зверьков не стоит, ведь такое раннее пробуждение грозит животным гибелью только в условиях дикой природы, в зоопарке их смогут откормить.







- Ну а в экспозиции на один вид животных стало больше, теперь Ёхора и Матильду может увидеть любой желающий, а не только сотрудники, которые с конца сентября регулярно подглядывали за спящей парочкой, контролируя процесс спячки, - отмечают работники в соцсетях.



Как сообщал «Байкал-Daily», до этого в Иркутской зоогалерее раньше времени из зимней спячки вышел барсук Бонус.

