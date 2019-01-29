Баунтовские врачи спасли жизнь роженице



Молодую женщину прооперировали акушеры-гинекологи Вера Чупрова, Аюна Цыденова и врач-хирург Кара-Оол Хомушку. В Баунтовский район Хомушку и Цыденова приехали в конце прошлого года по программе «Земский доктор».



- Самая большая опасность при родах и после – кровотечение. Акушерские кровотечения занимают первое место среди причин материнской смертности в мире и в России. В таких ситуациях каждая минута может стоить жизни роженице, и только слаженная и оперативная работа команды врачей может свести к минимуму этот трагический процент, - сообщает пресс-служба минздрава Бурятии.



Из Улан-Удэ по срочному вызову вылетел борт санитарной авиации. Районные врачи начали операцию.



- Женщина родила в районной больнице здоровую девочку от третьей беременности. Мы можем предсказать кровотечение, если есть наследственные факторы, анамнестические данные или мы видим снижение количества тромбоцитов по анализам. Здесь же мы столкнулись с ситуацией, когда неожиданно началось очень сильное, мы его так называем массивное, послеродовое кровотечение, которое представляет большую опасность жизни пациента, - сказала врач акушер-гинеколог Баунтовской центральной районной больницы Аюна Цыденова.



После операции на вертолёте санавиации женщину перевезли в гинекологическое отделение Республиканского перинатального центра. После необходимого лечения её благополучно выписали.

