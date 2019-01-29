У экс-солиста «Иванушек» Олега Яковлева нашёлся приёмный сын – бурят











И молодой человек, и Татьяна утверждают, что знакомы и ранее общались с гражданской женой экс-солиста «Иванушек» - Александрой Куцевол.



- До этого я видела её в 2012 году. Как раз такой интересный факт. Александра предоставила выписку из регистрационной книги о браке из города Чачак в Сербии, она датируется 8 мая 2012 года. Я с детьми прилетела в июне в 2012 году, мы находились там очень долгое время в Москве, и Олег мне ничего об этом не говорил. То есть он не мог таким событием не поделиться, - добавила Татьяна Яковлева.













Татьяна Карматкова, подруга Александры Куцевол, пришедшая на ток-шоу, заявила в свою очередь, что не верит этой информации – о том, что у Олега Яковлева есть сын.



- Олег с Сашей планировали детей. Два раза они обсуждали это при мне. Мы часто проводили время вместе. Саша никогда не слышала об этом ребёнке, - добавила она.



В конце передачи оказалось, что матерью юноши, утверждавшего, что он сын артиста, является Татьяна, племянница Олега Яковлева.



- Вероятность того, что Татьяна является биологической матерью Игоря составляет 99,9%, — сообщила эксперт.



Выяснилось, что вокалист стал приёмным отцом ребёнка своей родственницы.



- Заботясь об Игоре с самого рождения, он обеспечивал его на протяжении всей жизни, он дал ему это имя, фамилию, потому что всегда считал его сыном. Он всегда о нём заботился, - заключила сама героиня передачи, оказавшаяся мамой юноши.



Таким образом, получается, что и Игорь Яковлев может претендовать на многомиллионное наследство исполнителя.



Как



Незадолго до смерти Олег составил завещание, куда вписал имя своей племянницы Татьяны и университетского друга Романа. Именно им он оставил несколько квартир в разных городах России, машину, счета в банке – всего около 200 миллионов рублей. Это завещание и пытается оспорить Александра Куцевол, пытаясь доказать, что певец был невменяем.



Также она предоставила в суд записи из книги ЗАГСа сербского города Чачак, заявив, что в 2013 году они здесь тайно поженились.

Татьяна Карматкова, подруга Александры Куцевол, пришедшая на ток-шоу, заявила в свою очередь, что не верит этой информации – о том, что у Олега Яковлева есть сын.- Олег с Сашей планировали детей. Два раза они обсуждали это при мне. Мы часто проводили время вместе. Саша никогда не слышала об этом ребёнке, - добавила она.В конце передачи оказалось, что матерью юноши, утверждавшего, что он сын артиста, является Татьяна, племянница Олега Яковлева.- Вероятность того, что Татьяна является биологической матерью Игоря составляет 99,9%, — сообщила эксперт.Выяснилось, что вокалист стал приёмным отцом ребёнка своей родственницы.- Заботясь об Игоре с самого рождения, он обеспечивал его на протяжении всей жизни, он дал ему это имя, фамилию, потому что всегда считал его сыном. Он всегда о нём заботился, - заключила сама героиня передачи, оказавшаяся мамой юноши.Таким образом, получается, что и Игорь Яковлев может претендовать на многомиллионное наследство исполнителя.Как сообщал «Байкал-Daily» , гражданская жена покойного экс-солиста «Иванушек International» Олега Яковлева Александра Куцевол потребовала признать певца невменяемым, а его завещание — недействительным.Незадолго до смерти Олег составил завещание, куда вписал имя своей племянницы Татьяны и университетского друга Романа. Именно им он оставил несколько квартир в разных городах России, машину, счета в банке – всего около 200 миллионов рублей. Это завещание и пытается оспорить Александра Куцевол, пытаясь доказать, что певец был невменяем.Также она предоставила в суд записи из книги ЗАГСа сербского города Чачак, заявив, что в 2013 году они здесь тайно поженились.

Накануне, 28 января, в эфире передаче «Прямой эфир» на канале «Россия» обсуждалась ранее появившаяся в СМИ информация о внебрачном сыне Олега Яковлева, бывшего солиста группы «Иванушки International». На программу пришёл сам предполагаемый сын артиста - Игорь Олегович Яковлев, который утверждал здесь о том, что известный исполнитель действительно является его папой.- Помню его постоянно в хорошем настроении, весёлым, отзывчивым. Мы с ним контактировали, созванивались по скайпу и телефону. Отношения были очень близкие и тёплые. Я задавал ему некоторые вопросы, он по-отцовски на них отвечал. В последний раз я общался с ним по телефону пару лет назад, поздравлял с днём рождения. Он для меня пример, — рассказал парень.В программе показали совместные фотографии Олега с Игорем, когда тот был маленьким. На вопрос о своей матери юноша ответил довольно уклончиво, заявив, что это семейная тайна.Знакомые певца начали спорить в студии, может ли это быть правдой.- Мне кажется, он оберегал. Он понял, что такое быть артистом, и как все лезут в твою личную жизнь. Для того, чтобы сберечь сына, свою семью, действительно держал это втайне. Только для того, чтобы защитить, - предположил Дмитрий Оленин, друг Олега Яковлева, радиоведущий.Родственница популярного артиста, племянница Татьяна на вопрос о маме Игоря Яковлева также ответила, что это является секретом их семьи.- У Олега было много поклонниц, возможно, была какая-то мимолётная связь. Олег никогда не хотел об этом говорить, и это наша семейная тайна, - сказала она.Сам эфир выдался довольно скандальным и жарким, поскольку на кону наследство знаменитого артиста, и оно оценивается в 200 млн рублей.- Сегодня в нашей студии Игорь Яковлев – единственный сын бывшего солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева. 20 лет он скрывал эту тайну. И сегодня он вместе с племянницей Олега Яковлева – Татьяной – здесь в этой студии, чтобы рассказать о том, что бывший продюсер Олега Александра Куцевол подделала регистрацию о браке и пытается забрать квартиры Олега, находящиеся за рубежом, - объяснял ситуацию в перерывах между рекламой ведущий Андрей Малахов.