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Сагаалган в Улан-Удэ отметят с размахом

Сагаалган в Улан-Удэ отметят с размахом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru. Из архива
Пройдёт более 40 мероприятий, посвящённых празднику Белого месяца

В учреждениях культуры Улан-Удэ начался цикл мероприятий, посвящённых празднику Белого месяца. Более 40 общегородских мероприятий, концерты, праздники, акции, встречи, мастер-классы пройдут с 30 января по 22 февраля.

30 января в Центральной городской библиотеке имени Калашникова пройдёт мастер-класс по ёхору «У живого огня традиций», мероприятие проводится совместно с колледжем искусств имени Чайковского.

С 1 февраля в музее истории Улан-Удэ откроется тематическая выставка «Эхо предков».

7 февраля в ДК «Забайкальский» состоится праздничный концерт, посвящённый Сагаалгану-2019.

8 февраля в Центральной городской библиотеке имени Калашникова пройдёт литературно-музыкальный вечер по творчеству поэтессы Светланы Нестеровой «Улыбка Белой Тары».

8 февраля в СКЦ «Кристалл» пройдёт фестиваль устного творчества бурятского народа среди учреждений и общественных организаций Стеклозавода.

9 февраля в парке Юбилейном состоится праздничный концерт с участием популярных творческих коллективов и исполнителей городских учреждений культуры.

11 февраля музей истории города приглашает всех желающих записаться на интерактивные творческие занятия «Сагаалганай уулзалга».

11 февраля в концертном зале детской школы искусств № 6 преподаватели, учащиеся и их родители примут участие в концертно-игровой программе «Сагаалган-шоу». В программе - дефиле в дизайнерских масках, весёлые конкурсы, викторины-кроссворды, посвящённые традициям праздника. 

Также здесь на выставке-ярмарке можно будет приобрести подарки и сувениры декоративно-прикладного искусства.

15 февраля в концертном зале Бурятской государственной филармонии пройдёт концерт отделения бурятских народных инструментов детской школы искусств № 7. Прозвучат обработки бурятских народных песен, фольклорные произведения, инструментальные композиции.

15 февраля в ДК «Авиатор» состоится праздничная концертная программа «Добрый Белый месяц!» для жителей Аэропорта.

15 февраля в КДЦ «Заречный» в рамках проведения 15-летия творческой деятельности бурятского этнокультурного цента семьи «Хараасгай» пройдёт насыщенная программа.

Здесь же в течение месяца можно будет посетить выставку «Сагаалган глазами детей», подготовленная учениками изобразительной студии «Палитра».

22 февраля в обновлённом ДК имени Вагжанова - концертная программа «Встречи Белого месяца» для жителей микрорайона Дивизионного и Вагжанова.

28 февраля в ДК «Забайкальский» состоится конкурс – концерт «Красавица Белого месяца» для жителей Забайкальского.

Непосредственно празднование Белого месяца начнётся на главной площади - Советов. Чуть ранее в администрации Улан-Удэ пройдёт встреча Александр Голкова с руководителями землячеств этнической Бурятии. 

Торжественное официальное открытие праздника начнётся с концертно-театрализованного представления. В прологовой части пройдут обряды «Сэржэм», «Архэ» и встреча Белого старца с символом наступающего года. 

На сцену также выйдут и поприветствуют собравшихся почётные гости - зарубежные зимние сказочные персонажи Деды Морозы из Греции и из Узбекистана.

- После встречи с почётными гостями состоится концерт звёзд бурятской эстрады и мастеров искусств Бурятии, в котором примут участие народный артист Бурятии Намхай Мунхзуул, известные коллективы «Забава», «Угол Зрения», «Тоонто», «Лаккитон», сольные исполнители Тимур Болотов, Ирина Шагдурова, Валико Гаспарян, Сергей Плотников и другие, - пояснили в комитете по культуре администрации Улан-Удэ.

После праздничного концерта начнётся бурятская народная игра праздника Белого месяца – игра по разбиванию хребтовой кости «hээр шаалган». Проведёт её по всем канонам заслуженный артист республики Жаргал Лодоев.

В качестве призов среди участников игры будет разыграна бытовая электротехника. Не менее зрелищным станет мастер-класс по ёхору. 

Мастерство покажут артисты ансамбля «Тоонто» и другие творческие коллективы, присоединиться к танцу могут все желающие. Здесь же начнётся фестиваль национальных традиций «Праздник буузы – Буузын баяр», сообщает администрация Улан-Удэ.
Сагаалган
 
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