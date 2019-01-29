Приказ об этом вышел сегодня
Как сообщал «Байкал-Daily», школьники ушли на вынужденные каникулы с 24 по 30 января. Соответствующий приказ тогда выпустил комитет по образованию Улан-Удэ. Также в этот период было ограничено проведение массовых культурных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях.
Сейчас стало известно, что внеплановые каникулы продлили до 3 февраля. Об этом говорится в приказе Комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
- В связи с превышением эпидемиологических порогов и с целью недопущения дальнейшего распространения ОРВИ и гриппа приказываю продлить приостановку учебных занятий в муниципальных общеобразовательных организациях Улан-Удэ с 31 по 3 февраля включительно, кроме дошкольных групп, - говорится в документе.
Накануне на пресс-конференции в минздраве Бурятии рассказали, что число заболевших ОРВИ и гриппом, по данным статистики четвёртой недели, составило более 10 тысяч во всех возрастных группах. Причём гриппом заболели 30 человек, которые не были привиты. Диагноз был поставлен на основании лабораторных исследований, а ещё у 43 человек грипп был диагностирован по клинической картине.
В столице Бурятии зарегистрировано 5012 случаев заболеваемости ОРВИ и гриппа за 4-ю неделю.
В регионе введены дополнительные противоэпидемические мероприятия, в том числе и ограничительного характера.
В школах Улан-Удэ внеплановые каникулы продлили до 3 февраля
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