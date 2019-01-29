Представители республики снова вернулись на Первый канал
Как сообщал «Байкал-Daily», три команды из Бурятии поехали в Сочи для участия в Международном фестивале команд КВН «КиВиН-2019», который проходил с 12 по 25 января. Бурятию представляли команды «Берег Байкала», «Буряты» (Улан-Удэ-Иркутск) и «Энергетики». Все команды прошли во второй тур фестиваля, показав хороший результат.
Однако бурятские КВН-щики не попали в телевизионный эфир федерального канала. Они не прошли дальше по результатам второго тура.
- Несмотря на то, что команды из Бурятии не попали в гала-концерт, каждая команда добилась повышения по лигам и продвижение по статусу. «Энергетики» МРСК Сибири получили повышенный рейтинг. Это даёт право для выбора любой центральной межрегиональной лиги КВН, - рассказал Чингис Болотов, руководитель КВН-движения республики.
По его словам, сборная двух регионов - Бурятии и Иркутской области – «Буряты» прошла в Премьер-лигу на Первом канале. Таким образом представители республики вернулись снова на федеральный канал.
В 2015 году ребята из команды «Хара Морин» становились чемпионами Премьер-лиги.
- Есть и новое поколение КВНщиков, заявившее о себе на международном уровне. Чемпионы Сибири и Дальнего Востока, новая сборная Бурятии, команда КВН «Берег Байкала». Они попали в Первую лигу международного союза КВН в Казани, - заключил Чингис Болотов.
Команда КВН «Буряты» прошла в Премьер-лигу
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