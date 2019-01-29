Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 Января

28 Января

Популярное

Команда КВН «Буряты» прошла в Премьер-лигу

Команда КВН «Буряты» прошла в Премьер-лигу
Общество,  Фото:Чингис Болотов
Представители республики снова вернулись на Первый канал

Как сообщал «Байкал-Daily», три команды из Бурятии поехали в Сочи для участия в Международном фестивале команд КВН «КиВиН-2019», который проходил с 12 по 25 января. Бурятию представляли команды «Берег Байкала», «Буряты» (Улан-Удэ-Иркутск) и «Энергетики». Все команды прошли во второй тур фестиваля, показав хороший результат.

Однако бурятские КВН-щики не попали в телевизионный эфир федерального канала. Они не прошли дальше по результатам второго тура.

- Несмотря на то, что команды из Бурятии не попали в гала-концерт, каждая команда добилась повышения по лигам и продвижение по статусу. «Энергетики» МРСК Сибири получили повышенный рейтинг. Это даёт право для выбора любой центральной межрегиональной лиги КВН, - рассказал Чингис Болотов, руководитель КВН-движения республики.

По его словам, сборная двух регионов - Бурятии и Иркутской области – «Буряты» прошла в Премьер-лигу на Первом канале. Таким образом представители республики вернулись снова на федеральный канал.

В 2015 году ребята из команды «Хара Морин» становились чемпионами Премьер-лиги.

- Есть и новое поколение КВНщиков, заявившее о себе на международном уровне. Чемпионы Сибири и Дальнего Востока, новая сборная Бурятии, команда КВН «Берег Байкала». Они попали в Первую лигу международного союза КВН в Казани, - заключил Чингис Болотов.
КВН
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

На котельной в Бурятии не было необходимого запаса угля
На котельной в Бурятии не было необходимого запаса угля
Общество, 29.01.2019
Директору предприятия назначен штраф
10 дзюдоистов Бурятии отправятся на первенство ДФО
10 дзюдоистов Бурятии отправятся на первенство ДФО
Общество, 29.01.2019
Тренер сборной нацелен провести следующие соревнования в республике
Ярмарка выходного дня пройдёт в Чите
Ярмарка выходного дня пройдёт в Чите
Общество, 29.01.2019
К участию в ярмарке приглашаются сельхозтоваропроизводители
Улан-удэнцев познакомят со старинными обычаями бурят
Улан-удэнцев познакомят со старинными обычаями бурят
Общество, 29.01.2019
Посетители музея научатся составлять родословное древо и попробуют себя в старомонгольской каллиграфии
Хор имени Пятницкого выступит в Улан-Удэ
Хор имени Пятницкого выступит в Улан-Удэ
Общество, 29.01.2019
Выступление пройдёт на сцене театра имени Бестужева
Коллекторы «наседают» на жителей Бурятии
Коллекторы «наседают» на жителей Бурятии
Общество, 29.01.2019
В службу судебных приставов поступило 89 обращений на неправомерные действия кредиторов
Завтра в Бурятии завоют сирены
Завтра в Бурятии завоют сирены
Общество, 29.01.2019
Пройдёт проверка системы оповещения
В Бурятии тепло сменилось морозом
В Бурятии тепло сменилось морозом
Общество, 29.01.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, в республику вновь вернулись умеренные морозы
УФСИН Бурятии завоевала 1 место чемпионата по плаванию
УФСИН Бурятии завоевала 1 место чемпионата по плаванию
Общество, 28.01.2019
Состязания прошли 25 января, в пятницу
В Улан-Удэ пройдёт выставка к Сагаалгану
В Улан-Удэ пройдёт выставка к Сагаалгану
Общество, 28.01.2019
Экспозиция будет работать до 28 февраля
В Бурятии продолжается эпидемия ОРВИ и гриппа
В Бурятии продолжается эпидемия ОРВИ и гриппа
Общество, 28.01.2019
Число заболевших свыше 10 тысяч человек
В Бурятии рассказали о праздновании Сагаалгана
В Бурятии рассказали о праздновании Сагаалгана
Общество, 28.01.2019
Новый год по лунному календарю начнётся 5 февраля
В Бурятии пройдёт «Лыжня России»
В Бурятии пройдёт «Лыжня России»
Общество, 28.01.2019
Гонка состоится на Верхней Берёзовке
Байкал вошёл в топ-5 популярных для отдыха озёр России
Байкал вошёл в топ-5 популярных для отдыха озёр России
Общество, 28.01.2019
Такие данные привели по итогам 2018 года

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
О бездомных инвалидах
07.12.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Загрузка...
^